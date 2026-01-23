Разбиха тайник за дрога в жилище в Добрич, иззети са канабис, хероин, таблетки, съобщават от Облакгната дирекция на МВР – Добрич.На 22 януари в 14.30 ч. при провеждане на специализирана полицейска операция за противодействие разпространението на наркотични вещества на територията на Областната дирекция на МВР – Добрич, от служители на сектор „Криминална полиция" при Първо районно управление на МВР е извършена проверка на 37-годишна жена и 40-годишен мъж в обитаваното от тях жилище в Добрич.

В специално пригоден тайник са открити наркотични вещества - 11 пакета със суха тревна маса, реагираща на полевия тест на канабис с общо бруто тегло 30 гр.; 15 полиетиленови свивки с бяло прахообразно вещество, реагиращо след извършения полеви тест на амфетамин с общо тегло 15 гр.; 2 пакета, съдържащи кафяво прахообразно вещество реагиращо на хероин с тегло 15 гр.; 6 блистера, съдържащи 60 броя таблетки „Бензедин"; 10 блистера „Ривотрил"; електронна везна и др. Лицата са задържани и е образувано досъдебно производство. Материалите докладвани в Окръжната прокуратура в Добрич.