ЧСИ продава къщата на Гешов за 3,7 млн. евро, общината може да я купи (Обзор)

Преди 120 години тя е архитектурно бижу в центъра. Днес е в окаяно състояние, искат да се превърне в детска градина

Къщата на Иван Гешов в центъра на София се продава от частен съдебен изпълнител за 3,7 млн. евро. За да се спаси, има идея да се купи от Столичната община и да се превърне в детска градина.

Това предлагат кметът на район “Средец” Трайчо Трайков и общинските съветници от ДБ Симеон Ставрев и Марта Георгиева. Кметът на район “Средец” Трайчо Трайков предлага общината да купи къщата. Снимка: Велислав Николов

Домът на бившия премиер се намира на апетитно място в центъра - на бул. “Патриарх Евтимий” 7. Къщата е на два етажа с обща площ 248 кв. м, таванско помещение 84 кв. и голям двор. Тя е архитектурен паметник на културата от местно значение, но се руши от години.

Търгът е обявен до 19 февруари, а предложенията ще бъдат отворени ден по-късно.

Сега къщата е собственост на фирмата “Артемида - БСИ” и

дълги години бе обект на съдебни дела

Дружеството е създадено през 1997 г. и първоначално дялове в него имат общинската фирма “Софийски имоти” и частната “Бексим”, собственост на Аделина Пишинова. После делът на “Софийски имоти” е свит и контролът остава за частния акционер.

След проекта за “вграждането” на къщата в хотел общината поведе съдебна битка, която спечели след много перипетии, като междувременно наложи и глоби на собственика за лошо стопанисване.

През 2024 г.

избухва и пожар

След това Трайков предлага общината да купи къщата или да наложи принудителна ипотека.

Сега имотът е в “силно амортизирано и лошо техническо състояние, с напълно унищожен покрив, компрометирани плочи, липсващи стълбища, разрушен интериор и неподдържан двор”.

Ако общината придобие имота, може да го направи детска градина, каквото е предназначението на парцела. Първо обаче Столичният общински съвет трябва да даде разрешение на район “Средец” да участва в търга. А дали това ще стане, ще се разбере в четвъртък на заседанието на СОС.

Къщата е строена през 1905 - 1907 г. - малко преди Гешов да стане премиер,

по проект на арх. Никола Лазаров. Прочутият политик, роден в Манчестър, е бил и десет пъти министър, председател на БАН, основател на БЧК, всъщност той е обитавал тази къща. Неоспорим факт обаче е, че архитектурата ѝ съперничи на дворцовите имоти в София. За тези 120 години преминава от един собственик на друг, а от 1978 г. е паметник на културата. Според едни историци домът е принадлежал именно на държавника Иван Евстатиев Гешов, според други - на неговия братовчед Иван Стефанов Гешов.