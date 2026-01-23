Изборите по нови правила – кой да знае това?! (Обзор)

Два дни депутатите не успяха да се съберат, за да гледат промените, ще пробват идната седмица

Втори ден депутатите не успяха да се съберат, за да гледат промените в Изборния кодекс. Така вероятно те ще влязат в зала идната седмица въпреки приемането им на юруш през нощта във вторник.

В четвъртък идеите за промени дори разцепиха управляващото мнозинство:

част от групата на БСП не се регистрира

и кворумът падна.

В петък председателстващият заседанието Костадин Ангелов направи 3 неуспешни опита за старт на работния ден. При две от проверките се регистрираха 119 депутати. В зала бяха повече, но от опозицията бяха категорични, че са против предлаганите изменения в кодекса и отказаха да се регистрират.

Проблемът основно е в новите машини - сканиращи устройства, за които се реши на 13-часово нощно заседание в правната комисия.

На сканиращите устройства се гласува с хартиена бюлетина - след отбелязване на вота избирателят я вкарва в машината, тя отпечатва контролна разписка, която пък се пуска в специална кутия.

Ако не я е попълнил коректно, машината връща бюлетината

Ако скенерът вече я е приел, избирателят не може да променя вота си чрез повторно гласуване.

От опозицията заподозряха, че тази поправка цели за предсрочните избори да остане само гласуването с хартиена бюлетина. Причината: няма време за доставка на новите машини, нито за сертифицирането им.

Че ЦИК не е готова да работи със сканиращите устройства, предупреди и зам.-шефът Цветозар Томов. Шефката на правната комисия Анна Александрова обаче

увери, че ако не бъдат доставени навреме, ще се гласува както досега: с хартия и машини

Това бе вписано и в заключителните разпоредби в доклада по предложение на ГЕРБ.

Друга промяна в кодекса е избирателните списъци да се правят не с данните на ГРАО, а по тези на НСИ от последното преброяване на населението през 2021 г. Въпреки че експертите смятат, че това няма как да стане, комисията записа и тази промяна. Шефът на НСИ Атанас Атанасов предупреди депутатите, че институтът няма законово право да предоставя лични данни на хората, за да бъдат съставени с тях списъците. Могат да дават само агрегирана информация, не и индивидуални данни. Забраната я има в законите за статистиката, за преброяването, както и в регламент на ЕС от 2009 г., който изрично забранява предоставяне на индивидуални данни на изпълнителната и съдебната власт.

Преброяването не отчита миграционните процеси, нито новопридобито гражданство, добави Петя Буланова от ГРАО и настоя, че не е разумно да се приема предложението. А и за промяната на списъците има времева спънка - обявяват се 40 дни преди изборния ден.

Предложението на ИТН бе прието в първите параграфи на законопроекта, но след това депутатите от комисията не дадоха съгласие по останалите текстове, засягащи предложението. Това ядоса Тошко Йорданов и той обясни, че на следващите избори ще е същото като на миналите: надписване, унищожени и невалидни бюлетини, драскане, пренаписване на протоколи, съмнения за фалшификация в сегашните машини за гласуване.

Йорданов обвини ПП-ДБ, че в началото на 51-ото НС подписаха декларация, че подкрепят изчистването на т.нар. мъртви души от списъците, а при гласуването в комисия не са я спазили. След това

демонстративно скъса документа

пред медиите.

"Неграмотно предложение", отвърнаха му от ДБ. Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов обясни, че в съответствие с въпросната декларация са внесли предложение хората, които нямат валидни лични карти и не са заявили издаване на нови, да не попадат в списъците.