Жената на Соломон Паси поиска от него да се извини на Цветанка Ризова

Жената на Соломон Паси, Гергана Паси, поиска от него да се извини на Цветанка Ризова. Това стана след негово телевизионно участие, при което гостува на журналистката.

"С цялата ми обич и уважение към Соломон Паси, мисля, че тази вечер не беше уважителен към един български журналист и към една дама - Цветанка Ризова и й дължи извинение", написа съпругата на председателя на Атлантическия клуб.

Соломон Паси бе гост в предаването "Лице в лице", за да коментира присъединяването ни към Съвета за мир. Разговорът тръгна гладко. В началото гостът обясни, че не вижда проблем в това, че премиер в оставка е подписал документа за присъединяването ни. Много чужди премиери са вземали ключови решения, докато са в оставка, подчерта той.

В хода на разговора Цветанка Ризова подаваше няколко пъти въпроси на събеседника си, което видимо го изнерви и той предупреди водещата да не го прекъсва. Няма как, това е разговор, а не монолог, хладнокръвно отговори Ризова. Паси продължи, но на следващия й въпрос, отново я предупреди да не го прекъсва и заплаши, че ще си тръгне от студиото. Защото предварително бил предупредил човека, който го е поканил в студиото, че ще дойде, само ако не бъде прекъсван. Соломон Паси замълча за секунди, върна самообладанието си, отпи глътка от чашата с вода и продължи. Цветанка Ризова все пак не спря да му задава въпроси, но само отвреме навреме.