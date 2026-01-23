След 750 години пак жена е държавен глава на България (Обзор, графика)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Илияна Йотова, която водеше тв новините, стана първа новина

Гражданинът Радев обеща да промени България

Десислава празнува “свободата” с кънтри, мрежите завъртяха кючек за съпруга ѝ

С букет червени рози в ръце, подарен от отиващия си Румен Радев, и в строг бизнес костюм с панталон, в чието райе обаче бяха вплетени дискретни проблясъци - така Илияна Йотова извървя пред погледите на милиони българи първите си крачки по червения килим на “Дондуков” 2. Букет с червени рози получи Йотова от предшественика си. Снимка: Георги Палейков

През парадния вход на президентсвото тя е влизала безброй пъти, но на 23 януари го направи вече като държавен глава - първата жена президент на страната.

Близо 750 г. България не е имала жена – държавен глава. Единствената такава назад в историята е царица Мария Кантакузина – Палеологина, застанала начело на държавата в един изпъстрен с тежки обрати период между 1277 и 1278 г. след смъртта на съпруга си Константин Тих – Асен.

Днес, 750 г. по-късно, на този пост застава Илияна Йотова.

Официално Йотова зае поста в 13,20 ч следобед, когато Конституционният съд обяви за приета оставката на Радев.

Три часа по-късно тя се сбогува с него пред камерите и насъбралото се множество с думите: Благодаря, че 9 години бяхме заедно и спазихме най-важния си обет, който си дадохме още през 2016 година - да работим само в интерес на българските граждани с отговорност към българската конституция.

И увери, че ще продължава и занапред

“със същата сила, кураж и разум за нашата България”

За “нашата България” Радев говори в обръщението си от понеделник, в което обяви, че напуска поста, за да влезе в политиката. Това според наблюдатели е сред възможните имена на бъдещия му проект.

С плакати “Достоен” го посрещнаха на излизане от сградата фенове на Радев, дошли от цялата страна. Имаше и по-скромна агитка от негови опоненти, която скандарише “Довиждане”. Привърженици на отиващия си президент носеха плакати в негова подкрепа. Снимка: Георги Палейков

Днес бе последният ми ден като президент, но и първият като гражданин, който наравно с всички българи вярва, че с общи усилия можем да променим България, да защитим демокрацията, да утвърдим закона, да ускорим икономическото развитие, така че всеки един от нас да се чувства защитен, свободен и достоен гражданин на европейска България, обърна се той към хората отпред и към репортерите. Не отговори обаче на въпросите им как точно продължава, кога ще видим партията му, как ще се казва.

Но пък предупреди опонентите си:

Когато говорим за предстоящите избори,

не могат да спрат вълната, защото сме много,

защото сме заедно и защото каузата ни е обща - тя е България.

Освен това отчете, че явно подкрепата от хората, гласували му преди 9 години доверието да стане президент, продължава, и “тази емоция е по-скъпа от всяка социология”.

За мен беше чест, благодаря ви, завърши Румен Радев, отклонявайки повече въпроси.

Сред посрещачите освен агитки от страната бяха

политически фигури, свързвани с БСП,

включително двама бивши евродепутати - Иво Христов и Петър Витанов, както и кметове, излъчвани от левицата. Открои се и бившият депутат от “Възраждане” Николай Дренчев, който после премина в “България може” (начело с Кузман Илиев, за която се спекулира, че ще подпомага явяването на Радев на предсрочния вот).

Очакваше го и бившият служебен вътрешен министър Иван Демерджиев, който е свързван с новия проект, както неизменният политолог Слави Василев.

Членовете на екипа на Радев, съветници, секретари и административен персонал също бяха край червения килим. Засега не става ясно колко от тях също напускат и кои ще работят с президента Йотова в оставащата една година от мандата.

Тъй като тя вече е положила клетва пред Народното събрание като вицепрезидент, не е нужно да има нова, а с автоматичното поемане на поста се осигурява непрекъсваемостта на мандата.

Радев си тръгна с охраната на НСО,

която му проправяше път през желаещите да го поздравят, след това се качи и в лимузината на службата. Нямаше я семейната шкода, която ползваше след скандала със свалянето на администрацията му от колите на НСО. Румен Радев напусна “Дондуков” 2 с кола на НСО. Снимка: Георги Палейков

“Приключих”, написа в социалните мрежи съпругата му Десислава Радева, още преди изнесената церемония по предаването на президентката власт да е свършила. И прикачи кънтри песен със заглавие Freedom (“Свобода” - б.р.). В интернет пък се появи и кючек “Румен Радев”, който възхвалява генерала и бързо взе да набира популярност.

