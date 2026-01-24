Вижте пътя на Илияна Йотова в политиката (Графика)

Илияна Йотова е първата жена президент на България.

Официално тя зае поста в 13,20 ч следобед в петък, когато Конституционният съд обяви за приета оставката на Румен Радев.

Йотова е политикът, който най-много надгради себе си в тези вече близо 30 години в политиката. Старателна, принципна, коректна и педантична - така я описват тези, които я познават. Все качества, които могат да изстрелят човек към върха. И като добавим тези, с която самата тя се определя - амбиция, дисциплина, добронамереност, рецептата за достигане на държавния връх вече е ясна. Когато си постави цел, тя неумолимо я преследва, каквото и да й коства това. Но в същото време е човек, на който може да се вярва и който, ако застане зад гърба ти, ще го пази на всяка цена.

Вижте пътя й в политиката в инфографиката.