Проф. Атанас Семов: На Илияна Йотова предстоят срещи с потенциалните кандидати за премиер и консултации с партиите

Конституционният съд трябваше да установи факта на подаване на оставката, да прецени дали оставката е чрез свободно формулирана воля на президента. Това не подлежи на съмнение след обръщението към народа. Затова решението на Конституционния съд нито се забави, нито предполага някакви особени констатации, различни от тези две - че е подадена оставка и че пълномощията на Румен Радев се прекратяват и от този момент нататък принадлежат на досегашния вицепрезидент. Така коментира оставката на президента Румен Радев конституционният съдия Атанас Семов пред bTV.

Това не създава никакви проблеми. Вицепрезидентът има правомощия само да встъпи в правомощията на президента при прекратяването на правомощията му. Всичко останало е в рамките на предвиденото да подпомага президента.

Сега започва процедура по съставяне на служебно правителство и тя трябва да я започне - със срещи с десетимата възможни потенциални кандидати. Предвидено е консултации с партиите за състава на Министерски съвет, преди да бъде назначен от президента. В обозримо бъдеще ще има назначено служебно правителство със състав, предложен от министър-председателя.

"Това може да бъде предмет на конституционно производство. Международен договор като този може да влезе в сила само след ратификация на Народното събрание. Преди това пък Конституционният съд може да бъде попитан дали може да бъде ратифициран или това противоречи на конституцията". Така проф. Семов коментира и присъединяването ни към Съвета на мира.