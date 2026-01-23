Зафиров: От името на всички симпатизанти на БСП заявявам пълна подкрепа за Йотова

От името на всички членове и симпатизанти на БСП заявявам неизменна подкрепа към Илияна Йотова, написа председателят на БСП и на „БСП-Обединена левица" и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров в публикация във Фейсбук.

Ето какво още казва той:

От днес България за пръв път в историята си има жена президент. Илияна Йотова поема поста в изключително труден за страната ни момент и към нея са насочени много надежди и очаквания. Нямам никакви съмнения, че тя може да отговори на тях и да се справи с всички предизвикателства, които се появят по пътя ѝ.

Вярвам, че говоря от името на всички членове и симпатизанти на БСП като заявявам нашата неизменна подкрепа към нея.

На добър час, госпожо Президент!