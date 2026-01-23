ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пробация и 100 часа безвъзмезден труд за 16-годишния, убил коте в Севлиево

Пробация и 100 часа безвъзмезден труд за 16-годишния, убил коте в Севлиево

Дима Максимова

[email protected]

1188

16-годишен бе осъден за проявена жестокост към гръбначно животно – коте на публично място и в присъствието на други двама непълнолетни в Севлиево. Досъдебното производство бе образувано след получени множество сигнали в прокуратурата във връзка с публикуван видеоклип в социалната мрежа, припомнят от обвинението.

16-годишният извършител бе признат за виновен в това, че с пряк умисъл, на 25.08.2025 г. около 20.00 ч. в гр. Севлиево, ударил със сила в пътната настилка и по този начин противозаконно причинил смъртта на 3-месечно коте. Деянието е било извършено на публично място и в присъствието на други две непълнолетни лица. Въпреки непълнолетието си той е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. 

Наложено му е наказание (при приложение на чл. 55, ал.1, т.2, б.Б от НК) пробация за срок от една година, с пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес, задължителни периодични срещи с пробационен служител и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една година. Направените по делото разноски в общ размер на 1881, 44 лева, равняващи се на 964, 85 евро, също следва да бъдат заплатени.

Делото е приключило след одобрено от съда споразумение.

