С разделно събиране и компостиране - до 60% отстъпка от основния компонент на такса смет

До 60% отстъпка е възможна от основния компонент на таксата за битови отпадъци за 2026 във Велико Търново. Това обяви кметът на старата столица Даниел Панов и подчерта, че няма увеличение в размера на ТБО.

Жителите на Велико Търново и общината могат да се възползват по следния начин:

При разделно събиране на хартия, стъкло и пластмаса в домакинствата. Разделно събраните отпадъци се предават на площадките на Община Велико Търново в зона „Дълга лъка" и в с. Ресен, или в мобилния пункт - всеки уикенд в кварталите. При достигане на 150 килограма годишно се начислява 30% отстъпка от основния компонент на такса смет.

При домашно компостиране също се начислява 30% облекчение от основния компонент на ТБО.

До 31 януари е срокът, в който в информационния център на Общината се подават и приемат декларация за домашно компостиране.

Повече информация: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/otpadatsi/kompostirane.

Таксата за битови отпадъци включва три компонента – сметосъбиране и сметоизвозване (основен), третиране на битовите отпадъци и почистване/поддръжка на обществени пространства.

Ако едно домакинство събира биоразградими отпадъци и предава разделно събрани хартия, пластмаса и метал, тогава отстъпката от такса смет в частта сметосъбиране и сметоизвозване става 60%.



