Светослав Малинов: Коалицията след изборите е неизбежна

"Появи се алтернатива. От 2020 г. призоваваха Радев да слезе и най-после стана. Радев се съпротивляваше на тази идея. Сега какво стана - всички погледи са вперени в него и в 19 април. Въпросът е "колко". За мен най-важният е "какво". Цяла Европа се напълни с Орбановци". Това коментира социологът Андрей Райчев в предаването "Панорама" по БНТ.

"Не мисля, че може да се говори чак за алтернатива. Появява се нов политически играч и се увеличават шансовете за коалиция. Ще позволи формирането на ново мнозинство. Появява се нов коалиционен център, паралелен на ГЕРБ. Може да се прави мнозинство в българската политика", каза политологът Светослав Малинов.

Политологът Стойчо Стойчев потвърди тезата на Райчев, че действително има течение в Източна Европа и страните приличат на фланг, който разделя от една страна, Русия, а от друга, либералния запад в Европа. "Тези страни имат определени реакции към идеи, които господстват в Западна Европа".

"Отсега мога да ви каже, че следващото правителство ще бъде коалиционно. Да се внимава какво се говори, защото коалицията след изборите е неизбежна. Вместо да казват кой с кого, а да излязат с основни ориентации и да спрат да обясняват кой с кого", коментира още Светослав Малинов. Андрей Райчев СНИМКИ: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Според Стойчев обществената нагласа е, че Радев ще управлява под някаква форма. "В България, когато се сбъднат нагласите, хората са удовлетворени. Въпросът е колко бързо или колко бавно новото управление ще успее да разочарова своите привърженици. Радев е носител на много образи в себе си през годините".

Според Андрей Райчев пък "със сигурност броят на партиите в парламента ще намалее. Въпросът е кой ще загине. Най-радикалният резултат 5 или 7. Това ще нормализира обстановката и ще оформи 3 сили - Радев, сините, ГЕРБ. Пред управлението има два вида задачи - да се изправи пред този кипящ свят и съдебната система и корупцията. Синьото и Радев трябва да се сближат по въпроса за съдебната система". СТОЙЧО СТОЙЧЕВ

Сините и Радев не могат да привлекат Борисов. Две сили ще бъдат достатъчни. Въпросът е коалицията да е с ясни граници като форма, отговори му Малинов. Той коментира и Съвета за мир. "Доналд Тръмп не желае същестуването на ЕС - конкурент е на Америка и не му позволява арогантно да изнасилва определени държави. ЕС пречи на Доналд Тръмп. Принадлежността към ЕС трябва да се заяви. Радев има да изминава път по тази тема". Тръмп посочи Радев като свой партньор в България в нелеп момент, каза още Андрей Райчев.