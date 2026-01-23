Минимална глоба за натрупала неплатени издръжки към сина си в Перущица, пак щяла да ражда

Дължи на бащата на детето близо 3700 лв., дала му 500

С минимална глоба от 60 евро се размина жена от Перущица, която не плащала издръжка на сина си, отглеждан от бащата след раздялата. Тя не давала определените от съда пари за детето от ноември 2023-а до февруари 2025 г. и натрупала дълг от над 3700 лв.

Двамата заживели заедно през 2017 и две години по-късно, след раждането на детето им, бащата заминал да работи в чужбина. Жената оставила сина си на родителите му и отишла да живее с друг мъж в с. Найден Герово. Бащата се върнал, спечелил родителските права и осъдил майката да плаща издръжка. В началото тя го правела, но после престанала да се издължава.

Изправена пред Районния съд в Пловдив, тя обяснила, че е неграмотна и безработна, има и други две деца, а в момента е в напреднала бременност и с трето, затова няма как да се труди и да изкарва доходи. Платила 500 лв. от дължимото с помощта на втория си мъж. При това положение съставът счита, че майката трябва да бъде наказана само с глоба.

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана пред окръжните магистрати.