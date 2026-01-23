ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Олиото, оризът, брашното и закуската у нас са по-с...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22152784 www.24chasa.bg

Минимална глоба за натрупала неплатени издръжки към сина си в Перущица, пак щяла да ражда

Ваня Драганова

[email protected]

2272
Съдебната палата в Пловдив

Дължи на бащата на детето близо 3700 лв., дала му 500

С минимална глоба от 60 евро се размина жена от Перущица, която не плащала издръжка на сина си, отглеждан от бащата след раздялата. Тя не давала определените от съда пари за детето от ноември 2023-а до февруари 2025 г. и натрупала дълг от над 3700 лв. 

Двамата заживели заедно през 2017 и две години по-късно, след раждането на детето им, бащата заминал да работи в чужбина. Жената оставила сина си на родителите му и отишла да живее с друг мъж в с. Найден Герово. Бащата се върнал, спечелил родителските права и осъдил майката да плаща издръжка. В началото тя го правела, но после престанала да се издължава.

Изправена пред Районния съд в Пловдив, тя обяснила, че е неграмотна и безработна, има и други две деца, а в момента е в напреднала бременност и с трето, затова няма как да се труди и да изкарва доходи. Платила 500 лв. от дължимото с помощта на втория си мъж. При това положение  съставът счита, че майката трябва да бъде наказана само с глоба. 

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана пред окръжните магистрати. 

Съдебната палата в Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Когато Тръмп обърна реда - и нашия, и световния