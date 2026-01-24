"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 419 невзривени боеприпаса са унищожили формированията от състава на Въоръжените сили през 2025 г., съобщиха за БТА от Министерството на отбраната в отговор на запитване.

От януари до декември 2025 г. формированията по разузнаване и унищожаване на открити невзривени бойни припаси от състава на Сухопътните войски са участвали в 42 мероприятия по унищожаване на открити невзривени бойни припаси на територията на страната, като са унищожени чрез взривяване 372 бойни припаси.

Модулните формирования от състава на Военноморските сили са активирани 36 пъти при получени сигнали за открити предмети, оприличени на опасни боеприпаси, на териториите с административни центрове Варна, Добрич, Бургас и в морските пространства на България. В резултат са унищожени 24 невзривени боеприпаса, включващи артилерийски снаряди, ръчни гранати, историческа морска мина, минохвъргачни изстрели, патрони, едно дистанционно управляемо плавателно средство, четири останки от боеприпаси и четири останки от дистанционно управляеми летателни средства.

Специализираните формирования от състава на Военновъздушните сили са унищожили три невзривени боеприпаса.

Формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от състава на Националния военен университет „Васил Левски" е унищожило 11 невзривени боеприпаса.

От Министерството на отбраната регулярно съобщават за унищожени боеприпаси, като за последно на 8 януари информираха за унищожен стар невзривен боеприпас, открит в столичния квартал „Суходол".