Парамедици се обучават за работа редом с пожарникарите в Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Това каза за БТА Ива Пехливанска, председател на Съюза на парамедиците в България.

На сайта на дирекцията са обявени конкурси за длъжността „спасител" (парамедик). Включването на парамедиците в редиците на противопожарната служба се случва за първи път, каза още тя.

Към момента има назначени трима парамедици, които шест месеца ще бъдат обучавани. Обучението им ще приключи през март. По думите й за столичната дирекция ще са необходими общо осем парамедици, а за нуждите на противопожарните служби в страната все още не са обявени конкурси.

Парамедиците, които ще работят заедно с пожарникарите, са обучени в четвърта степен на компетентност, като това е едно от условията, за да могат да се явят на конкурса. Те ще трябва да помагат на пожарникарите по време на различни инциденти, както и ще придружават пострадали в линейките по време на транспортирането им до болница, обясни Пехливанска. Включването на тези специалисти гарантира, че пострадалите ще получат първа долекарска помощ в най-критичните първи минути, което е от решаващо значение за техния живот.

Парамедиците могат да извършват всички дейности от първата долекарска помощ – стабилизиране на пострадали, с изключение на инвазивните реанимационни дейности, които се извършват от лекари. По думите й парамедикът ще поддържа връзка с лечебно заведение, в което пострадалият ще бъде транспортиран, или с Центъра за спешна медицинска помощ, ако е необходим реанимационен екип от по-високо ниво на компетентност.

Няколко разговора са проведени със столичната дирекция за необходимостта от тези специфично подготвени кадри да бъдат част от структурата, каза още тя. По думите й помощта на парамедиците редом с пожарникари е практика в други държави.

Има доста голям интерес от страна на парамедиците да работят заедно с пожарникарите, добави Пехливанска. Към момента в страната ни в най-високото ниво на компетентност са били обучени повече от 2500 парамедици, но близо 1500 от тях напуснаха България и работят като парамедици в други европейски държави. От останалите в страната ни, близо 300 парамедици работят в центрове за спешна медицинска помощ, в спешните отделения на болници, както и в детски градини.

Кандидатите да работят заедно с пожарникарите трябва да отговарят на всички изисквания, съгласно Закона за МВР, включително специфичните изисквания за физическа и психологическа годност, да не са навършили 40 години, както и да притежават диплома за парамедик четвърта степен, допълни Пехливанска.