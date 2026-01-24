Културен сблъсък в Полски Тръмбеш след пристигането на работници от Пакистан

Оказва се, че вече е имало и напрежение между част от местните жители и новодошлите

Родният град на Веселин Маринов – Полски Тръмбеш, преживява неочакван културен сблъсък. От около два месеца в общината живее група сезонни работници от Пакистан, което предизвика коментари и реакции сред местните жители, предава Нова тв.

Полски Тръмбеш е община с приблизително 14 000 жители, като над 500 от тях са чужденци, заселили се през годините и закупили имоти. Новата група обаче е различна – 16 души от Пакистан, които са пристигнали сравнително скоро, с тенденция броят им да нарасне до 22-ма.

Слуховете за присъствието им бързо се разпространиха в града. Част от хората твърдят, че са чували за пакистанци, други разбрали, че работят в птицеферма в близкото село Поликраище. Информацията беше потвърдена от общината. Заместник-кметът Росен Русанов заяви, че работниците са наети от частно дружество и работят в цех за яйца в Поликраище, а живеят в Полски Тръмбеш. Те са пристигнали с тригодишни визи, издадени по законов ред.

Оказва се, че вече е имало и напрежение между част от местните жители и новодошлите. Един от случаите е във фризьорски салон в града. По думите на фризьора Синан Яшаров, групата се е държала неуважително, започнала е да се подстригва сама, пазарила се е за цените и в крайна сметка е била помолена да напусне.

Пакистанските работници живеят в няколко апартамента, собственост на фирмата, която ги е наела. Част от съседите споделят, че след направени забележки отношенията са се подобрили и към момента няма проблеми.

21-годишният Хасан Башар от Пакистан отрича да има напрежение с местните. По думите му България му харесва, а хората в Полски Тръмбеш са добри и приветливи. Той уточнява, че групата е дошла единствено с цел работа.

От общината уточняват, че са били единствено уведомени от дирекция „Миграция" към МВР за пребиваването на работниците и нямат правомощия да се намесват. Отговорността за тяхното настаняване и поведение е на компанията, която ги е довела в България.