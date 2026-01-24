Антон Кутев: Очаквам другата седмица да има реални действия по формиране на партията на Радев

Предполагам, че следващата седмица ще се премине към организационен стадий, защото президентът, поне според мен, аз не съм го виждал последните дни, логично искаше да си мине през стъпките, които трябваше да мине чисто формално, за да знае, че е чист в действията си. Аз лично очаквам, че следващата седмица вече ще има съвсем реални действия по формирането на партията. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" бившият съветник на Румен Радев и говорител на служебните правителства, които бившият президент назначаваше Антон Кутев.

"За мен въпросът с регистрацията на партията е малко рискован, защото може да не стигне времето за нея. Вероятно имат готовност за това да минат през някакви други готови партии. Това всичко е технология. Важното в този случай е това, че Радев е човекът, който всъщност е гарантът за всичко това и той го избира. Безспорно той ще вдигне вълна", обясни той.

"Все пак, за да се включа в проекта, трябва да ме поканят официално. Няма още готова партия, няма как да канят, като не е готова", посочи Кутев.

"Радев, според мен се появява в сегашната ситуация в политиката, като абсолютната алтернатива на това, което наблюдаваме. На модела, който за мен е смесица от корупция, безгръбначност и от заместване на истинските стойности. Той променя този модел. Новото е, че той идва с поведението си и с надеждите в него. Този проект стана, защото хората се надяваха някой да събори това, което вижахме в момента. С цялото си поведение до момента Радев показва, че е алтернатива на безгръбначността, на сглобката, на безпринципността", заяви той.

"Румен Радев иска обснована външна политика, която да е стъпила на националния интерес. Той не защитава руски интерес, той защитава българския интерес", посочи Кутев.

„Не мога да претегля ползите и вредите от Борда за мир на Тръмп. Тези решения не бива да се взимат по този начин обаче. Не съм убеден, че и Росен Желязков знае достатъчно", на мнение е той.

Посочи, че Радев ще събере повече от 1 милион избиратели.

„Въпросът е ще събере ли 121 депутати – смятам, че е напълно възможно. Но има и друго – можем ли да въведем ред в съдебната система, който минава през 160 депутати? При всяко положение на новата формация ще ѝ се наложи да говори с другите партии", допълни още Кутев.

Убеден е, че Илияна Йотова не може да бъде контролирана.

„Тя е с изключителна политическа подготовка, владее добре инструментите на политиката. Тя ще предприеме резки действия и по начин, който ще се забелязва. Тя ще покаже характер", заяви Кутев.