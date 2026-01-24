Александър Рашев: Възможно е на изборите да се гласува както досега, ако няма време за новите сканиращи машини

Румен Радев няма програма, приоритети и лица, затова не можем да изразим позиция, но ако има сходство в приоритетите на двете партии, е нормално да има диалог, каза депутатът от ИТН

Ако в четвъртък или петък бяхме приели промените в Изборния кодекс, имаше достатъчно време да се осигурят оптичните устройства за сканиране, както и да се сертифицират по установения за това ред. След като не успяхме поради липса на кворум да гласуваме тези текстове, сега трябва да обмислим сериозно с колегите от ИТН как ще действаме оттук нататък. Но със сигурност има голяма възможност да не можем да се справим чисто теоретично със сроковете, които са за осигуряване и сертифициране на тези машини.

Това заяви Александър Рашев от ИТН пред bTV, след като миналата седмица парламентът не успя да събере кворум, за да приеме промените в Изборния кодекс.

За съжаление, огромна възможност е да гласуваме по стария начин, като следствие действията на опозицията, коментира Рашев за това как очаква да се гласува на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Рашев разказа, че са водили разговори с 4 дружества, които в САЩ се занимават с изработката и доставката на такива машини. Те не са в България, а в САЩ. Нашата идея беше, че ако няма време за закупуване на машини, те може да бъдат наети за предстоящите избори. Цената е сходна с тази на настоящите машини, които са компрометирани, каза депутатът от ИТН.

Бяха приети на първо четене няколко законопроекта, чиито текстове се бият един друг. Затова направихме една тясна работна група от трите партии. По време на заседанията от ЦИК не изразиха становище срещу сканиращите машини. А най-големите критици на оптичните машини за сканиране на бюлетини - ПП-ДБ, имаха законопроект, в който се предвиждаше въвеждането им. И когато подготвяхме проекта, ние възприехме част от техните законодателни предложения, обясни Рашев.

По повод бойкота на БСП на кворума, който пречи за приемането на промените в Изборния кодекс, той напомни, че една от точките в споразумението за съвместно управление да са били именно промените в Изборния кодекс, с които да се въведат сканиращи машини.

Почти цялата група на БСП беше в пленарната зала. За мен граничи с политическа шизофрения, когато в рамките на година подкрепяш текстовете, а след това казваш - не може в 12 без 5. Но ти си участвал в обсъждането им, допълни Рашев и призова социалистите да спрат с бойкота си.

Румен Радев няма все още написана програма, приоритети и лица в листите, които го подкрепят и не можем да изразим позиция, преди да сме видели приоритетите му. ИТН е дясна консервативна партия, която е за традиционното българско семейство и ще отстояваме тези си принципи. Ако има сходство в приоритетите на двете партии, е съвсем нормално да има диалог. Всичко е въпрос на разговори и приоритети, коментира още депутатът от ИТН.