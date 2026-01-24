Рязане на дървета по пътя за пловдивското село Ягодово затруднява движението

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обходният маршрут е през Крумово и Асеновградско шосе

През уикенда, на 24 и 25 януари движението по пътя Пловдив – Ягодово ще бъде затрудено за времето от 8:00 до 17:00 часа, съобщават от община "Родопи".

Причината е рязане на дървета и почистване на участъка от пътен възел "Скобелева майка" до табелата на село Ягодово.

От община "Родопи" уточняват, че по време на дейностите пътят няма да бъде затваря, но движението ще се пропуска периодично. Оттам призовават шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да спазват ограниченията, пътните знаци и да бъдат предпазливи.

