Рязане на дървета по пътя за пловдивското село Ягодово затруднява движението

24 часа Пловдив онлайн

Пътен възел "Скобелева майка" в Пловдив. Снимка: 24 часа

Обходният маршрут е през Крумово и Асеновградско шосе

През уикенда, на 24 и 25 януари движението по пътя Пловдив – Ягодово ще бъде затрудено за времето от 8:00 до 17:00 часа, съобщават от община "Родопи".

Причината е рязане на дървета и почистване на участъка от пътен възел "Скобелева майка" до табелата на село Ягодово.

От община "Родопи" уточняват, че по време на дейностите пътят няма да бъде затваря, но движението ще се пропуска периодично. Оттам призовават шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да спазват ограниченията, пътните знаци и да бъдат предпазливи.

Обходният маршрут е през Крумово и Асеновградско шосе.

