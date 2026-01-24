Атанас Атанасов с идея: Емануил Йорданов да е служебен вътрешен министър

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов предложи Емануил Йорданов за служебен министър на вътрешните работи в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. Йорданов беше вътрешен министър след промените в правителството на Иван Костов.

"Много е важно кой ще е служебен вътрешен министър. Според мен има достатъчно хора, които имат качества. Аз работих 2 години с вътрешен министър Емануил Йорданов. Един утвърден юрист. Да го поканят, познава много добре системата и знае кой къде трябва да бъде сложен. Давам идея. И Бойко Рашков, и Иван Демерджиев имат качества", обясни той.

"Ако искаме да има прозрачен, честен изборен процес, трябва да бъде предпочетен Андрей Гюров за служебен премиер, защото не е зависим. Ако е премиер, той може да организира честни, прозрачни избори", каза Атанасов.

"Нека да минат изборите и ще решим какви действия ще имаме. Иначе смятам категорично, че на базата на цялата биография на Радев досега, мога да дам и други примери, смятам, че няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с Радев", категоричен бе лидерът на ДСБ.

"Цялата стара и някои части от новата червена номенклатура се е строила зад Радев, това е неговия изблирателен корпус. Различни са изборите за президент. Беше му много удобно и на първия, и на втория мандат с не много успешни кандидати, които ГЕРБ издигаха срещу него. Сега на политическия терен за парламента е съвсем различно. И тука трябва да дава отговори той, ние сме тежки опоненти с него, особено по външно-политическа линия. Искам да попитам вашите зрители - всичките тези 10 години някой спомня ли си Румен Радев да е приеман в Германия, във Франция, във Великобритания, в Испания, в Италия - цяла Западна Европа му няма доверие на този човек. Защото знаят червения му хастар и знаят, че е адепт на Путин. Това е истината. И това е изключително важна тема. Боташ е тежко-корупционна схема. Къде беше прокуратурата, защо не започнаха разследване? Можаха да търсят кал под ноктите на варненския кмет, да го държат в ареста за 4-5 месеца за абсолютно измислени истории, които ще се разбият като в стена тея дела срещу него, а тук Боташ, всеки ден го плащаме", подчерта Атанасов.

Зам.-председателят на ПГ на ПП-ДБ отбеляза, че през годините в президентството Радев винаги се е държал като опозиция.

"Гледам как пропагандата вече работи. Новото лице, кое му е новото. 10 години в политиката с ярки политически позиции, които е заемал Радев. Той между другото през цялото време играеше роля на опозиция, независимо кое е правителството. Явно се е готвел по този начин за участие в политиката. Аз искам да припомня в тази връзка, защото той има много наситена политическа биография от последните 10 месеца и трябва да бъдат припомняни определени обстоятелства. През 2023 г. аз заявих публично, че трябва да се поиска импийчмънт на президента Радев. Затова, защото той се беше поставил над Народното събрание. Тъй като имаше решение на НС за оказване на военно-техническа помощ на Украйна по време на войната, едно много тежко и трудно изковано решение на НС. Той излезе публично, към този момент нямаше редовно правителство, правителството беше на Гълъб Донев, негово правителство назначено. Радев излезе публично и заяви - правителството на Гълъб Донев няма да дава военно-техническа помощ на Украйна. Което е грубо нарушение на Конституцията", обясни Атанасов.

На въпрос дали Явор Божанков ще бъде в листите на ДСБ, отговори, че не са взели още решение в коалицията по принцип за листите.

"Да не слагаме каруцата пред коня, преди да са започнали преговори, въпросът е дали няма да има вето върху него, това са правила в коалицията", уточни той.