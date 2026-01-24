Търси се нов превозвач, но към момента такъв не е намерен

Близо 17 хиляди жители на община Стамболийски останаха без редовна автобусна връзка с Пловдив. Междуградските рейсове са били прекратени внезапно, без предварително уведомление, твърдят от местната администрация. Най-потърпевши са хората, които ежедневно пътуват до областния град за работа, училище, детска градина, медицинска помощ и административни услуги.

Решение засега няма, а хората са принудени да търсят различни варианти в студеното време.

Сред засегнатите е и Кремена Караилиева, която е учител в детска градина в Стамболийски. За нея автобусът от Пловдив е бил основното средство за придвижване до работа.

"Сменям по два автобуса, качвам се на влак, а после разчитаме на връзки, които често не успяваме да хванем. В Йоаким Груево буквално пришпорваме шофьорите, за да направим връзка. Проблемът е много сериозен", разказва тя пред Нова тв.

Кметът на Стамболийски Петър Неделев заяви, че автобусната линия е спряна едностранно от превозвача. "На 5 януари хората започнаха да звънят в общината - чакат автобус, а такъв няма. Оказа се, че линията е прекратена без предупреждение", допълни Неделев.

За да не останат населените места в пълна изолация, общината е пуснала два автобуса, които през два часа извозват хората до жп гарата в Стамболийски.

От транспортната фирма обясниха за Нова тв, че са спрели автобусите, тъй като преди Нова година пътникопотокът намалял и линията станала нерентабилна. Кметът на Стамболийски сезирал областния управител за решаване на кризата, а от Община Пловдив твърдят, че се търси нов превозвач, но към момента такъв не е намерен.