Ивайло Калфин: Не е полезна конкуренцията между бившия президент и левицата

Излизането на Румен Радев от президентството е добра новина с оглед на очакванията за нова политическа платформа. Ще видим каква ще бъде подкрепата за него на тези избори. Правенето на партия е много тежка задача, тя е свързана със структури, с хора, с финансиране, така че пожелавам успех на всеки, който се опита да направи нещо ново и да отправи политически послания. Това каза бившият министър на външните работи Ивайло Калфин по Нова тв.

Той очаква да има конкуренция за гласове между бившия президент и левицата, но смята, че такъв тип съревнование няма да е полезно за нито една от двете страни.

Калфин определи настоящия президент Илияна Йотова като човек, който си поставя задачи, знае какво иска и работи, за да го постигне.

„В нейната роля като вицепрезидент се справи много добре, обра острите ръбове и говореше обединително", допълни още бившият външен министър. Той смята, че Йотова ще изгради собствен облик като президент.

Според Калфин още отсега не бива да се поставят червени линии между отделните партии преди вота, дори напротив, трябва да се търсят коалиции. Също така посочи, че следващото правителство, което вероятно ще бъде коалиционно, трябва да бъде сформирано на базата на ясна програма.

Калфин коментира участието на България в Съвета за мир. Според него, това не е добра новина. Поясни, че не разбира причините страната ни да бъде част от такава формация, особено при положение, че Доналд Тръмп ще взима всички решения.

„Да вкараш страната си в подобно образувание, не е достойно за държавата", заяви той.

Калфин не смята, че влизането ни в Съвета за мир ще влоши отношенията ни с Европейския съюз, но допълни, че „това не е добра позиция, слага ни до Виктор Орбан". И подчерта, че нашият интерес е да вървим заедно с ЕС.