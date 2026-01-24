Николай Попов: Ако се явим на избори, със сигурност ще влезем в парламента

Ако ние се явим на избори, със сигурност ще влезем в парламента - със скенер, хартия или каквото и да било. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ бащата на загиналата на пътя Сияна Николай Попов.

Преди дни той попита своите последователи във фейсбук дали да създаде партия и да вземе участие на парламентарните избори. А в края на 2025 г. той говори за първи път за гражданското движение, което основава. Обяви, че не е политически проект, а цели да притиска политиците.

"Със сигурност гражданско движение ще има. То се формира в момента. Дали ще участваме на изборите под някаква форма, предстои да решим с разговори с нашите партньори. С едни изключителни експерти съм се събрал. Университетски преподаватели, хора от цялата обществена сфера има покрай мен", посочи той.

"Аз не съм сам. Имам зад мен хиляди хора. Страницата ми във фейсбук се посещава от няколко милиона човека на ден - до 3,4 млн. стигат. Това не съм аз, това са хората, които седят зад мен. Точно тази гражданска енергия, която липсва на това общество. Трябва отборна игра", каза Попов.