Обновиха паркинг в пловдивския квартал "Коматево" (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

Обособени са 35 паркоместа, положена е и нова асфалтова настилка на ул. "Лозарска" в "Коматево"

Завърши цялостният ремонт на паркинга на ул. "Лозарска" в пловдивския квартал "Коматево". 

"Пространството, което беше едно кално петно, се превърна във функционално и приветливо място", съобщи кметът на район "Южен" Атанас Кунчев.

Обособени са 35 паркоместа, положена е и нова асфалтова настилка. Подменени са и тротоарите с нови плочки, обновени са бордюрите, както и зелените площи в района. Общата квадратура на паркинга и положената асфалтова пътна настилка е близо 1100 квадратни метра.

"Продължаваме с работата по обновяването на паркинги и вътрешни улици в "Южен"", допълни кметът Атанас Кунчев.

Пространството беше силно компрометирано преди ремонта
Пространството беше силно компрометирано преди ремонта
Пространството преди обновлението.
Пространството преди обновлението.
Пространството преди обновлението.
