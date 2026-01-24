Обновиха паркинг в пловдивския квартал "Коматево" (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Завърши цялостният ремонт на паркинга на ул. "Лозарска" в пловдивския квартал "Коматево".

"Пространството, което беше едно кално петно, се превърна във функционално и приветливо място", съобщи кметът на район "Южен" Атанас Кунчев.

Обособени са 35 паркоместа, положена е и нова асфалтова настилка. Подменени са и тротоарите с нови плочки, обновени са бордюрите, както и зелените площи в района. Общата квадратура на паркинга и положената асфалтова пътна настилка е близо 1100 квадратни метра.

"Продължаваме с работата по обновяването на паркинги и вътрешни улици в "Южен"", допълни кметът Атанас Кунчев.