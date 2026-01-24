ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънска делегация в Давос търси инвестиции и икон...

Задържаха 23-годишна в Слънчев бряг, в апартамента й - букет от наркотици

Тони Щилиянова

Около 250 гр. марихуана са открити при претърсването на апартамента. Снимка: ОД МВР Бургас

Екстази като бухалчета и кокаин сред откритата дрога

23-годишна бургазлийка е задържана в Слънчев бряг при полицейска акция срещу наркоразпространението, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Бургас. 

На 23 януари около 15.30 ч. служители от Районно управление - Несебър извършили проверка в апартамент, разположен в к-с "Балкан бриз – 1", обитаван от младата жена.

Намерени са около 250 гр. марихуана, 15 гр. метамфетамин, 15 таблетки екстази под формата на бухалчета и 5 грама кокаин.

По случая е образувано бързо производство.

