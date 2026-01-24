Георги Семерджиев осъди затвора за 715 евро, защото бил наказан да стои в карцер

Георги Семерджиев, който излежава 20-годишна присъда, защото уби с джипа си две момичета на бул. "Черни връх", осъди затворническата управа да му плати веднъж 613,55 евро (1200 лв.) и втори път 102,26 евро, защото бил в карцер. Това става ясно от решение на Софийския административен съд. То е от 22 януари и не е окончателно. Може да бъде обжалвано пред ВАС.

Първият иск на Семерджиев срещу Главна дирекция "Изтърпяване на наказанията" е за това, че от 22 март 2023 до 12 януари 2024 г. бил постоянно в заключено помещение без право да участва в колективни мероприятия. По този иск той претендираше за 170 хил. лева.

Вторият му иск срещу ГДИН е да плати, защото бил в карцер от 7 февруари до 21 март 2023 г. По него му е присъдено обезщетение в размер на 102,26 евро, а претенцията му беше за 30 хил. лева.

Върху сумите се дължи и лихва.

Според съдия Евгени Стоянов самият престой в постоянно заключено помещение без право на участие в колективни мероприятия, обективно води до негативни последици върху емоционалното, психическото и физическото състояние на всяко лице. Експертиза и свидетелските показания показали, че Семерджиев е претърпял негативни преживявания, но те не са били с изключително висок интензитет, който да е довел до съществено влошаване на здравето му и необходимост от провеждане на лечение.