Проф. Атанас Семов: Смяната на президента с вицепрезидента беше осъществена по напълно легитимен начин

Съдията коментира и евентуален отказ на всички възможни лица от "домовата книга" да станат служебен премиер

Решението на Конституционния съд за приемане на тази оставка беше взето с единодушие. Проф. Атанас Семов - един от съдиите, чиито подпис стои под това решение, обясни, че въпреки че ситуацията е безпрецедентна, Конституцията е подготвила подобна хипотеза.

„Смяната на президента с вицепрезидента беше осъществена по един напълно легитимен начин. Мисля, че след решението на КС от петък, никакви неясни въпроси не останаха", заяви той.

На въпрос дали може да се стигне до непреодолим конституционен проблем, ако всички от „домовата книга" откажат поста на служебен премиер, той отговори:

„Непреодолими конституционни проблеми рядко възникват. За мен е сигурно, че здравият разум на Конституцията не предполага държавата да остане нито без правителство, нито без избори Отново е въпрос на политическа отговорност."