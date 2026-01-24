Починал е Стефко Колев - първият бизнесмен, отвлечен за откуп

В петък е починал Стефко Колев, съобщиха за "24 часа" негови близки приятели. Той бе бивш директор на СО "Руен" и е първият бизнесмен, отвлечен за откуп през 2001 г.

Първоначално бандитите са искали 4 млн. лв. откуп, но на 6-тия ден цената е била свалена на 1 млн. лева. След като сумата е събрана от приятели и платена, Колев е освободен. До днес не се знаят похитителите му.

След отвличането, предприятията на "Руен" в Ардино и Припек са затворени и 2000 души остават без работа. А и заради този случай, немските партньори напускат България. Според експерти, само от осигуровки, хазната губи 400 000 лв. месечно.

В. "24 часа" единствен тогава разказа цялата история.

На 20 септември 2001 г. собственикът на фирма "Руен" Стефко Колев пътува към офиса, когато четирима маскирани с полицейски бронежилетки го спират на пътя близо до дома му в софийския кв. "Княжево" и го отвличат.

Искат от близките му 2 млн. лв., но сумата се оказва непосилна. Впоследствие откупът е намален на 1 млн. лв. Пет дни по-късно съпругата му получава подробни инструкции да постави парите в сак и да ги хвърли от влака преди Курило. Куриозното е, че те се разпиляват, като 140 хил. лв. от тях са намерени от Кантонера Кольо, който ги предава на полицията и става герой на нацията. Останалите са открити от похитителите и те освобождават бизнесмена на следващия ден.

Държан е в плен срещу откуп 6 денонощия. Два месеца по-късно разследващите установяват, че и двама полицаи са помагали на бандата.

За отвличането са обвинени Данаил Георгиев-Джаки и Борис Арсов-Борчо, който е от групата на Йоско Костинбродския и по-късно е разстрелян. На 1 септември 2003 г. обаче Софийският градски съд пусна под парична гаранция 2500 лв. петима от шестимата задържани по делото за отвличането.