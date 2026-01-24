Съдът в Бургас спря запечатването на ПДЧ линията на „Кроношпан" във Велико Търново

Административният съд в Бургас спря предварителното изпълнение на принудителната административна мярка, с която бе разпоредено спиране на производствената дейност на завода на „Кроношпан" във Велико Търново. Това съобщиха в почивния ден на фейсбук страницата си от компанията.

В мотивите си съдът е установил, че незабавното спиране би причинило значителни и трудно поправими щети за дружеството, включително сериозни финансови загуби, риск от съкращения на служители и невъзможност за изпълнение на поети ангажименти към партньори и институции. Отчетено е и негативното отражение върху обществения интерес и икономическата среда в региона, се посочва в поста.

Съдът взел предвид и обстоятелството, че няма отчетени превишения на емисионните лимити, заложени в комплексното разрешително на предприятието.

Въпреки съдебното решение, в неделя производствената линия ще бъде спряна, заявяват от "Кроношпан". Възобновяването на работата и ще се извърши поетапно и контролирано, като предприятието ще предприеме всички необходими действия за безопасност. Процесът е технологично сложен и ще отнеме няколко дни, с приоритет върху безопасността на служителите.

Компанията ще продължи активния и конструктивен диалог с институциите и обществото с цел намиране на устойчиво решение, което отчита както опазването на околната среда, така и социално-икономическите ефекти за региона.

„Кроношпан България" остава ангажирана с прозрачност, отговорност и открито общуване с местната общност.

Фейсбук вече завря от коментари в местните групи. Потребители негодуват, че ще продължат да дишат отрови и споделят съмнения в обективността на магистратите. Други одобряват експедитивността на съда, защото огромните обезщетения за пропуснати ползи след това ще са за сметка на данъкоплатците.