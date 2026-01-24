Чалга звездата Емануела подаде сигнал за обир на 70 000 евро от дома й, там няма следи от взлом

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сигнал за кражба на 70 000 евро и бижута от дома й е подала в полицията попфолк певицата Емануела. Тя живее в столичния кв. "Студентски град", но проверката показала, че в дома й няма следи от взлом.

В петък певицата подала сигнала в полицията. Криминалисти направили оглед, но следи от взлом липсвали.

Това може да значи 2 неща, казаха запознати. Единият вариант е Емануела да е била обрана от топ крадци. Някои от тях не просто си отключват вратата, но и след това заключват след себе си. Те не разхвърлят, а целта им е хората да разберат за задигнатото късно.

Друга възможност е някой с достъп до дома на Емануела да е задигнал парите, коментираха експертите.