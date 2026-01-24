ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина актьорът Стоян Георгиев

18412
Стоян Георгиев КАДЪР: Фейсбук/Драматичен театър Ловеч / Drama Theatre Lovech

На 78-годишна възраст е починал актьорът Стоян Георгиев. Това съобщиха от Община Ловеч във фейсбук.

"Изказваме своите искрени съболезнования на близките и семейството му. Поклон пред паметта му", пишат още от общината. 

"Като жива легенда на ловешкия театър той носеше паметта и духа на изкуството. Беше вдъхновител и фар за младите. Пресъздаде множество роли на театралната сцена и в киното. Работеше с децата от няколко града, изявен деец на читалищната дейност и филателията. Изказваме съболезнования на близките му, приятелите и колегите", пишат от Драматичен театър Ловеч във фейсбук.  

Стоян Георгиев е роден на 19 октомври 1947 г. в Ловеч.

През 1957 г. за пръв път като дете стъпва на сцената на Ловчанско читалище „Наука-1870 г." и оттогава остава в плен на театралната магия.

От 1969 г. работи в Ловешкия драматичен театър. За 39 сезона Стоян Георгиев се превъплъщава в над 100 роли. Паралелно с актьорската си работа той с любов се отдава и на работа с децата. Ръководи състава за художествено слово в Профсъюзния дом на културата в Ловеч в периода 1973-1990 г. 15 години ръководи и драмсъстава на Езиковата гимназия.         

През 2025 г. е удостоен със званието „Почетен гражданин на Ловеч", носител е на редица награди, сред които почетен медал и значка на Ловеч. 

                                                                                                                                                                                                                                 

Стоян Георгиев КАДЪР: Фейсбук/Драматичен театър Ловеч / Drama Theatre Lovech
