Пожар избухна в склад за козметични продукти в Хасково (Видео)

Пожар избухна в склад за козметични продукти в Хасково Кадър: Фейсбук/Haskovo.net

Пожар избухна в склад на перилни препарати и козметични продукти в една от индустриалните зони на Хасково.

Пламъците лумнаха този следобед, тръгнали са от искра при рязане на тръби, обясниха хора от околните сгради.

4 екипа на пожарната се отзоваха на сигнала и бързо се справиха със ситуацията. В сградата е имало различни препарати, хартия, както и дезодоранти, които са опасни при досег с огън.

Няма пострадали хора, няма опасност за околните сгради в гъсто населената зона. Щетите тепърва ще се изясняват, съобщи БНТ

Това е втори пожар в Източната индустриална зона на града за по-малко от месец. В началото на годината лумна пожар в склад за фотоволтаични съоръжения. Пожарникарите и тогава се справиха бързо със ситуацията.

Пожар избухна в склад за козметични продукти в Хасково Кадър: Фейсбук/Haskovo.net

