Община Пловдив търси евросредства да санира читалището в "Прослав"

Мая Вакрилова

Народното читалище "Н. Йовков Вапцаров" на ул. "Елин Пелин" в "Прослав" Снимка: ФБ

Стойността на проекта е 163 390 евро с ДДС

Община Пловдив планира да кандидатства за европейски средства за санирането на народно читалище "Н. Йовков Вапцаров" на ул. "Елин Пелин" в "Прослав". Проектното предложение е по Инвестиционната програма за климата, схема "Енергийна ефективност", финансирана от Националния доверителен екофонд.

Предложението ще се прегледа на предстоящата сесия на местния парламент. Общата стойност, за която общината ще кандидатства, е 163 390 евро с ДДС. От тази сума градската управа следва да осигури собствен принос в размер на 65 356 евро с ДДС. 

Предвидените строителни дейности включват основно топлинно изолиране на сградата, подмяна на дограмата, обновяване на вътрешното осветление и въвеждане на система за енергиен мениджмънт, като изпълнението им ще доведе до значително подобряване на характеристиките на обекта.

Крайният срок за кандидатстване по проекта е 31 януари, но първо съветниците трябва да одобрят общината да заложи в бюджета си парите за нейния дял в ремонта. 

