ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп заплаши Канада с 100% мита заради евентуална...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22155930 www.24chasa.bg

Близки и приятели се сбогуваха с Калин Терзийски (Снимки)

6484
Ритуалната зала на Орландовци СНИМКА: "България днес"

Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски. Поклонението му бе в събота на Централните софийски гробища. 

Терзийски почина на 22 януари на 55 години - точно два месеца преди да навърши 56. Тъжната новина съобщи брат му Светослав във фейсбук. 

Писателят е роден на 22 март 1970 г. в София. По професия е лекар психиатър, завършил Медицинския университет в столицата. Работил е в психиатричната болница в Курило, но по-късно се отдава изцяло на писането. От 1996 до 2010 г. работи като сценарист в предаванията "Квартал", "Лица", "Каналето" (БНТ), "Досиетата Хъ" (Дарик радио), "Шаш", "Пълна лудница".

През март 2010 г. заедно с група водещи сценаристи прави Сдружение на българските телевизионни сценаристи (СБТС). Учредител е и на Асоциацията на писателите в България. През 2011 г. става първият българин, спечелил Наградата за литература на Европейския съюз за сборника с разкази "Има ли кой да ви обича". Година по-рано издава романа "Алкохол" в съавторство с Деяна Драгоева. Той е автобиографичен заради споделените лични преживявания, но и е базиран върху опита на автора при терапията на алкохолизъм в работата му като психиатър.

Ритуалната зала на Орландовци СНИМКА: "България днес"
Дъщерята на Терзийски - Калина, момичето с червената дълга коса в средата СНИМКА: "България днес"
Ники Кънчев и в центъра - съученик и приятел на Андрей Баташов СНИМКА: "България днес"
Любен Дилов-син СНИМКА: "България днес"
Ритуалната зала на Орландовци СНИМКА: "България днес"
Дъщерята на Терзийски - Калина, момичето с червената дълга коса в средата СНИМКА: "България днес"
Ники Кънчев и в центъра - съученик и приятел на Андрей Баташов СНИМКА: "България днес"
Любен Дилов-син СНИМКА: "България днес"
Ритуалната зала на Орландовци СНИМКА: "България днес"
Дъщерята на Терзийски - Калина, момичето с червената дълга коса в средата СНИМКА: "България днес"
Ники Кънчев и в центъра - съученик и приятел на Андрей Баташов СНИМКА: "България днес"
Любен Дилов-син СНИМКА: "България днес"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)