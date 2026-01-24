Близки и приятели се сбогуваха с Калин Терзийски (Снимки)

Близки и приятели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски. Поклонението му бе в събота на Централните софийски гробища.

Терзийски почина на 22 януари на 55 години - точно два месеца преди да навърши 56. Тъжната новина съобщи брат му Светослав във фейсбук.

Писателят е роден на 22 март 1970 г. в София. По професия е лекар психиатър, завършил Медицинския университет в столицата. Работил е в психиатричната болница в Курило, но по-късно се отдава изцяло на писането. От 1996 до 2010 г. работи като сценарист в предаванията "Квартал", "Лица", "Каналето" (БНТ), "Досиетата Хъ" (Дарик радио), "Шаш", "Пълна лудница".

През март 2010 г. заедно с група водещи сценаристи прави Сдружение на българските телевизионни сценаристи (СБТС). Учредител е и на Асоциацията на писателите в България. През 2011 г. става първият българин, спечелил Наградата за литература на Европейския съюз за сборника с разкази "Има ли кой да ви обича". Година по-рано издава романа "Алкохол" в съавторство с Деяна Драгоева. Той е автобиографичен заради споделените лични преживявания, но и е базиран върху опита на автора при терапията на алкохолизъм в работата му като психиатър.