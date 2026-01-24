Калин Стоянов: Денков подкрепи смените на директорите на областните дирекции, когато бях министър

Бившият вътрешен министър Калин Стоянов заяви, че смените на директорите на областните дирекции на МВР, които е направил като министър, са били подкрепени от тогавашния премиер Николай Денков.

Той написа във фейсбук профила си отговор на лидера на ДСБ Атанас Атанасов, който според Стоянов "не пропусна да припомни как аз, в качеството си на министър на МВР, съм бил сменил „не помнел точно дали 19 или 20" директори на ОД на МВР в страната".

Бившият вътрешен министър е добавил и скрийншот от чат. Ето какво още пише Стоянов:

Тази сутрин отново се изумих от лицемерието на един от многото началници в ПП-ДБ. Това, че си народен представител, председател на политическа формация, заместник-председател на Народното събрание, бивш началник на НСС и че се вживяваш в ролята на „велик" контраразузнавач, не ти дава право да лъжеш и да внушаваш неистини, още повече в национален ефир.

Предполагам всички се досещате, че визирам Наско Атанасов.Тази сутрин, в една от националните телевизии, Атанасов не пропусна да припомни как аз, в качеството си на министър на МВР, съм бил сменил „не помнел точно дали 19 или 20" директори на ОД на МВР в страната.

Тук е мястото да му припомня, че лично Кирил Петков ми гарантира, че ще имам възможността да избера екипа от хора, с които ще работя като министър на МВР - нещо, което считам за напълно нормално.

Днес сутринта Атанасов със задоволство обясняваше, че заради това мое, цитирам, „своеволие" е имало тежък скандал в тогавашното правителство на Денков и че Денков ми бил поискал оставката заради тези смени.

Чудя се как точно Денков ми е поискал оставката, както твърди Атанасов, след като същият този Денков в деня, в който направих смените, късно вечерта, точно в 22:41 ч. ми изпрати съобщение чрез едно от интернет приложенията със следния текст, цитирам: „Имаш пълната ми подкрепа за назначенията!"

Казано по-просто: за извършените от мен смени, получих пълната подкрепа на тогавашния министър-председател Николай Денков. Явно Наско Атанасов е един от малкото, които са пропуснали този факт!