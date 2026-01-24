ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина Тодор Караиванов, изградил кулата "Снежанка" и роженската обсерватория

Тодор Караиванов СНИМКА: Фейсбук/Община Смолян

Почина почетният гражданин на Смолян Тодор Караиванов, роден през 1935 г. в с. Фатово, съобщава община Смолян в своята фейсбук страница. Той има заслуги за изграждането на телевизионната кула "Снежанка", за астрономическата обсерватория в Рожен, както и за оформянето на новия център на града. Бивш кмет на Рудозем, както и генерален директор на някогашния Строително-монтажен комбинат-Смолян. Посветил живота си на строителството, казвал, че всичко стойностно се постига с труд, дисциплина и мярка.

Само преди 5 месеца излезе от печат книгата му "Съграждане", в която споделя интересни истории от изграждането на новия облик на Смолян.

Поклонението е на 25 януари, неделя, от 11:00 часа в храм „Св. Висарион Смоленски". Опелото е от 12.30 часа. Погребението е от 13:00 ч. във Фатово.

Поклон пред светлата памет на Тодор Караиванов, Почетен гражданин на Смолян! С прискърбие научихме, че днес е починал...

Публикувахте от Община Смолян в Събота, 24 януари 2026 г.

