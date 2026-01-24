2800 са пожарите от 1 януари, с 30% повече в сравнение с 2025 година

Общо 2800 са пожарите от началото на годината, което е с 30% повече в сравнение с 2025 г., каза Радостин Радев, инспектор в Националния оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Забелязваме зачестяване на случаите на пожари. Пожарите от началото на годината са 2800, а през 2025 г. - 2300. Битовите пожари в България са 315, а през 2025 г. са били 230. Повишение има и при загиналите и пострадалите граждани, каза инспектор Радев. Това съобщи БТА.

В повечето случаи става въпрос за небрежност, допълни той. Гражданите трябва да обръщат повече внимание на електроуредите. Да не се претоварват разклонители, да не се оставят включени печки и други уреди без наблюдение, както и печките на твърдо гориво да не се оставят без наблюдение, призова инспектор Радостин Радев.

Жена почина от задимяване заради пожар в жилищна сграда в София тази нощ, а две деца са с опасност за живота.