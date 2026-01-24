"Продължаваме промяната" ще се явят на изборите с "Демократична България"

"Продължаваме промяната" ще се явят на изборите в коалиция с "Демократична България". Това обяви Асен Василев след заседанието на националния съвет на партията.

Споразумението следва да бъде сключено до 31 януари при следните условия: запазване на съотношението и разпределението на членовете на секционни избирателни комисии и на кандидатските листи от парламентарните избори през октомври 2024 г., както и недопускане на издигане от коалицията на кандидати за народни представители на лица, изключени от някоя от партиите в коалицията.

"Продължаваме промяната" ще участва в извънредните парламентарни избори с цел разграждане на завладяната държава. Партията се обявява за силна България в силна Европа".

"Най-важното нещо в момента е каква България искаме да построим. Едно поколение отдаде силите и живота си България да бъде напълно интегрирана в ЕС. Оттук нататък трябва да започне дискусията коя е следващата голяма цел на страната в тази сложна обстановка. Ние искаме справедлива България с високи доходи, добро образование и здравеопазване, държава, в която няма работещи бедни", каза той.

Според него в международен план България може да стане богата е, ако ЕС се погрижи за своята сигурност.

"Федерализация на ЕС. ЕС трябва да има обща армия, с която да се защити", смята той.

Според Асен Василев е важно на тези избори гражданите да знаят за какво гласуват.

"Най-важното нещо, което едно служебно правителство трябва да направи са честни избори. Бихме подкрепили назначаването на Бойко Рашков за вътрешен министър, но това в крайна не е наше решение", обясни той.

За възможността за коалиция след изборите с Румен Радев и подкрепа от ПП за него при избирането му за втори мандат Асен Василев каза, че са подкрепили Румен Радев, когато той е провеждал антикорупционна политика.

"Когато той започна да провежда политика, която беше срещу интересите на България, защото интересите ѝ в този момент бяха всяка една държава да може да определя собствения си път, а не чужди танкове да влизат на нейна територия и да ѝ казват в кои съюзи може да членува и в кои съюзи не може да членува, и какво да е политическото и икономическото бъдеще, тогава много ясно заявихме нашата позиция отново", каза още Асен Василев.