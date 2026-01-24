Соломон Паси се извини на Цветанка Ризова, но напомни, че и за него има свобода на словото

Председателят на Атлантическия клуб Соломон Паси и бивш външен министър публикува във фейсбук профила си извинение към водещата на предаването "Лице в лице" Цветанка Ризова.

Паси бе гост в предаването "Лице в лице", за да коментира присъединяването ни към Съвета за мир. Разговорът тръгна гладко. В началото гостът обясни, че не вижда проблем в това, че премиер в оставка е подписал документа за присъединяването ни. Много чужди премиери са вземали ключови решения, докато са в оставка, подчерта той.

В хода на разговора Цветанка Ризова подаваше няколко пъти въпроси на събеседника си, което видимо го изнерви и той предупреди водещата да не го прекъсва. Няма как, това е разговор, а не монолог, хладнокръвно отговори Ризова. Паси продължи, но на следващия й въпрос, отново я предупреди да не го прекъсва и заплаши, че ще си тръгне от студиото. Защото предварително бил предупредил човека, който го е поканил в студиото, че ще дойде, само ако не бъде прекъсван. Соломон Паси замълча за секунди, върна самообладанието си, отпи глътка от чашата с вода и продължи. Цветанка Ризова все пак не спря да му задава въпроси, но само отвреме навреме.

Ето какво написа Паси по темата:

По повод вчерашното ми участие в БТВ (Лице в лице), което предизвика нетърсен и неочакван публичен интерес и отзвук.

Перифразирам третия американски президент:

"Между правителство без преса и преса без правителство, без колебание бих избрал второто."

Затова съжалявам, ако неволно съм засегнал утвърдената ТВ водеща Цветанка Ризова. Тя съвсем невинно надцени скромния ми капацитет да отговарям едновременно на няколко въпроса. И в свое оправдание ще добавя, че свещената свобода на слово се простира едновременно върху журналиста и неговия събеседник.