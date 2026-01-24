Условна присъда за шофьор, блъснал 71-годишна на пешеходна пътека в Пловдив

Жената била настанена в болница със средна телесна повреда и счупен ляв крак

Условна присъда от 4 месеца с изпитателен срок от 3 години е договорил 53-годишен водач, блъснал на пешеходна пътека 71-годишна жена. Освен това той ще плати и разноските по делото, които са на стойност 514 евро.

На 16 декември 2023 г. около 7.30 часа сутринта жената пресичала на пешеходна пътека на кръстовището между ул. "Елин Пелин" и "Светилник", когато лек автомобил "Тойота" с 53-годишния водач я блъснал. Тогава пострадалата била настанена в болница за лечение. Там станало ясно, че жената е със средна телесна повреда и счупен ляв крак.

Изправен пред Районния съд в Пловдив, шофьорът е признал вина и е сключил споразумение с прокуратурата. Решението, с което то е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.