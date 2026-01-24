Надежда Йорданова: Работи се по сезиране на КС за подписаната харта за Съвета за мира

Работи се по сезиране на Конституционния съд за подписаната харта за Съвета за мира. Това обяви бившата министърка на правосъдието Надежда Йорданова в предаването "Офанзива" по Нова нюз.
"Считаме, че този документ в сегашния си вид не отговаря на Конституцията. Ако се стигне до гласуване в Народното събрание, няма да го подкрепим", обясни тя.
По думите й Румен Радев слиза на политическия терен, след като "ние, заедно с гражданите, свалихме управляващите".
"Неговото политическо позициониране не променя приоритетите, за които ние се борим – да живеем в свободна, справедлива и богата България", заяви още Йорданова.
Тя уточни, че амбициите и посоката на формацията остават непроменени. „Нашата цел е силна България в силна Европа", подчерта Йорданова.
Йорданова допълни, че стремежът е към максимална обществена подкрепа, която да даде достатъчно политическа тежест за налагане на дневния ред. „Всеки, който иска да разговаря с нас, трябва ясно да отговори на два политически репера – обединение за силна България в силна Европа и категорична позиция срещу завладяната държава. Говорим за конкретни действия, а не за лозунги", заяви Йорданова.
Според нея президентът Радев не е показал реални действия за противопоставяне на корупцията. „Скептицизмът сред нас е напълно разбираем. Радев атакува влизането в еврозоната и измененията в Закона за защита на конкуренцията – политики, които ние последователно защитавахме", посочи тя.
По темата за служебното правителство Йорданова заяви, че не е водила разговори с Андрей Гюров и няма информация за такива. Тя подчерта, че очаква разговорите между Илияна Йотова и потенциалните служебни премиери да бъдат публични. „Не случайно настоявахме процедурата да е прозрачна. Премиерът трябва да гарантира честни и свободни избори", каза още тя.
Йорданова коментира и възможните фигури, които биха могли да гарантират честността на вота. „Бойко Рашков и Иван Демерджиев са показали, че прилагат закона професионално и правят всичко възможно за провеждането на честни избори", отбеляза тя.
По думите ѝ, ако не бъдат въведени сканиращи устройства, ще остане сегашният начин на гласуване.