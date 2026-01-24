Ивайло Мирчев: Все още нямаме конкретна позиция за Радев

"Все още няма конкретна позиция за Румен Радев, докато не станат ясни хората и програмата зад него". Това каза депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев в предаването "Говори сега" по БНТ.

"Оставаме твърдо зад антикорупционната си програма и ще продължи битката срещу корупционния модел в страната", поясни той.

„Нашите избиратели са мислещи. Тези, които подкрепят ПП-ДБ, имат доста сериозен скептицизъм относно Румен Радев. От неговите решения, като президент, от неговите действия, основно в геополитическо отношение. И ние във времето не сме спестявали тези критики. Само, че големият въпрос пред нас е друг. И това е задачата, която ни даваха хората от протеста."

Мирчев подчерта, че стотиците хиляди хора, излезли на протестите, са дали ясен мандат за изпълнение на обещаната антикорупционна програма. По думите му основният ангажимент остава разрушаването на корупционния модел и отстраняването на Делян Пеевски от българската политика.

Той подчерта, че Румен Радев все още няма партия и програма и не са ясно хората зад тях, за да има позиция за това дали е възможно да имат бъдещи действия с бившия държавен глава.

По думите му тепърва предстои реденето на листи. По отношение на Лена Бориславова и дали тя ще бъде част от тях, от думите му стана ясно, че тя има важна роля за „Да, България", но има и нейно лично мнение по темата.

„Битката за България не е битка за квоти. Битката за България е битка, корупционният модел да бъде изтикан, да бъде разрушен и Пеевски да бъде изкаран от българската политика."