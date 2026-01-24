ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Христо Янев: ЦСКА се цели в Европа

Пътник: Самолетът от Лондон до София се приземи аварийно в Мюнхен заради пиян българин

30504
Самолетът от Лондон до София се приземил аварийно в Мюнхен заради пиян пътник на борда СНИМКА: Фейсбук/Vassil Petriiski

Самолетът от Лондон до София се приземил аварийно в Мюнхен заради пиян пътник на борда. Това разказа в социалните мрежи дизайнерът Васил Петрийски, който е бил в самолета. 

"Пиян български гражданин подлуди самолета. Започна да тероризира пътниците. Група от млади балканци с големи мускули и татуировки започнаха да го налагат здраво! Беше шокиращо. Стюардите и стюардесите бяха безпомощни в така създалата се ситуация. В крайна сметка самолетът се приземи в Германия", пише Петрийски.

По думите му мъжът е носил шише уиски. 

Справка в сайта на летище "Васил Левски" показва, че полет FR9961 от летище "Станстед", който е трябвало да кацне в 21:50 ч. е анулиран. В сайта flightradar е посочено, че същият полет е отклонен и е кацнал в Мюнхен. 

В сайта на българското летище има и информация, че полет FR9961A от Лондон/Мюнхен е пренасочен и се очаква да кацне на софийското летище в 22:40 ч. 

Самолета то Лондон до София се приземи авариино в Мюнхен. Пиян български гражданин подлуди самолета. Започна да...

Публикувахте от Vassil Petriiski в Събота, 24 януари 2026 г.

