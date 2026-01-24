Денков: Калин Стоянов смени 13 директора на ОДМВР несъгласувано, изпълняваше чужди поръчки

"В началото на кабинета всеки министър получи моята подкрепа и доверие да изгради екип, с който да изпълни задачите си. Включително Калин Стоянов, който направи първите 3 смени на 11 август", това каза бившият премиер Николай Денков пред "24 часа".

Повод за думите му е публикацията във фейсбук на бившия вътрешен министър Калин Стоянов от по-рано днес. В нея той твърди, че смените на областните директори на МВР, които направил, когато бе министър, са били подкрепени от Денков.

Публикацията на бившия вътрешен министър пък бе отговор на лидера на ДСБ Атанас Атанасов, който според Стоянов "не пропусна да припомни как аз, в качеството си на министър на МВР, съм бил сменил „не помнел точно дали 19 или 20" директори на ОД на МВР в страната".

Калин Стоянов добави и скрийншот от чат от 11 август 2023 г.

"Много скоро след това, с несъгласуваната смяна на още 13 директори на ОДМВР, стана ясно, че Стоянов изпълнява чужди поръчки. Около протеста на БФС, когато той отиде на кино, а полицаи биха протестиращи, стана напълно ясно на всички, че е "отплавал" към Пеевски, от чиято парламентарна група е днес. Знаете развитието тогава - ПП-ДБ му поискахме оставката, а мнозинството в парламента го запази на поста. Уволних заместника му Стоян Темелакиев. За моя "подкрепа" за неговите назначения, освен за първите 3, не може да се говори", каза още Денков.