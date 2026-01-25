Най-старите туристически пътеки към Витоша ще бъдат запазени

Очаква се кметът на район "Витоша" Зарко Клинков да внесе доклад в СОС за замяна на частния имот, през който преминават

Най-старите туристически пътеки към Витоша в квартал "Княжево" ще бъдат запазени. Това ще стане, след като районният кмет на "Витоша" Зарко Клинков внесе доклад в Столичния общински съвет за замяна на частния имот, през който те преминават с друг терен в "Драгалевци". Очаква се това да стане до края на месеца. Това съобщи пред "24 часа" Клинков.

До решението се стигна, след като на 16 януари от гражданската инициатива "Княжевецъ" съобщиха, че най-старите туристически алеи са преградени от собственика на частния имот. Причината - 2-годишни безрезултатни преговори с район "Витоша". В писмо до "Княжевецъ" собственикът на частния имот обяснява, че го е купил през 2024 г. и при стартирала тогава подготовка за строителна дейност е станало ясно, че туристическите алеи преминават през имота и поставените заграждения възпрепятстват достъпа на хората до планината. Затова инвеститорът ги премахнал и потърсил съдействие от район "Витоша" за намиране на решение, при което общината да придобие собствеността на имота, през който преминават алеите. В продължение на 2 г. се провеждали множество срещи, а преди 6 месеца се достигнало до компромисен вариант за замяна на частния имот с друг. От декември обаче процедурата била в застой и решаването на проблема останало блокирано на експертно ниво. Поради липсата на обратна връзка от район "Витоша" и наближаващ краен срок на разрешителното за строеж, имотът отново е бил заграден.

Така в сряда двете страни все пак постигат споразумение, което обаче, за да влезе в сила трябва да бъде гласувано от СОС. От Столичната община потвърдиха пред "24 часа", че също очакват районния кмет да внесе предложението за решаване на проблема.

"Частният имот ще бъде заменен с друг, неурегулиран, който е общинска собственост. Той е идентичен като квадратура, намира се в "Драгалевци" и е с отпаднала необходимост. Така имотът, през който минават туристическите алеи ще бъде актуван за публична общинска собственост, за да не може да бъде заграждан, продаван или застроен. Имаме уверение от собственика, че до понеделник оградите ще бъдат премахнати. Той е депозирал писмено съгласие за замяната", обясни Клинков.

Освен това процедурата предвижда на общината да бъдат доплатени 20 000 лв. поради по-високата пазарна оценка на имота в "Драгалевци". По думите на Клинков решението се забавило, тъй като през последните 2 г. били разглеждани десетки имоти, докато се постигне съгласие.