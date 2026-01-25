Иво Христов: Щатите ще бъдат като голяма акула в световния океан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Щатите ще бъдат като голяма акула в световния океан и ще "заръфа" това, което може.

Това коментира проф. Иво Христов пред БНТ по повод промените в световния ред.

Той поясни, че в момента има прецедент, съотношението на силите се изменя, центъра на силата се изменя решително от западния свят в посока тихоокеанския.

На въпрос защо този процес трябва да мине през унижението на Европа, Христов каза: "Европа сама се самоунижава сама. Само вижте европейските лидери сега".

"Ако Европа не се стегне ще се превърне от субект край масата в меню на масата. С този елит това е повече от сигурно", каза той.

Той коментира и срещата за мира в Украйна, като изрази мнение, че в момента за мира пречат европейските лидери. "Европа е големия губещ".

Христов посочи, че без САЩ не би могло да има НАТО. "НАТО е книжен тигър, без Америка той е нищо", каза той.