Остава тежко състоянието на децата, пострадали при пожар в София

1188
“Пирогов” Снимка: Велислав Николов

Две деца са в тежко състояние след пожара в жилищна кооперация в центъра на София през миналата нощ. Те са настанени в детската реанимация на "Пирогов". Децата са в съзнание, съобщава БНТ.

При пожара пострада още едно дете, което е било прегледано и освободено, защото състоянието му не е налагало хоспитализация. Двама възрастни също са сериозно обгазени. При пожара загина 41-годишна жена. Огънят е предизвикан от мъж с психически отклонения.

Миналата седмица майка и двете й дъщери загинаха при аналогичен пожар също в столицата. Според пожарникари двата случая са абсолютно идентични, тъй като жертвите допускат една и съща грешка, и се задушават при опит да се евакуират.

Само за януари пожарите в страната са 2800, с 500 повече в сравнение с миналата година.

“Пирогов”

