Празнична утреня в митрополитската катедрала "Св. великомъченица Неделя" ще възглави патриарх Даниил

Празнична утреня в митрополитската катедрала „Св. великомъченица Неделя ще възглави българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в съслужение с митрополит Хризостом и с други архиереи. Делегация от Гърция е в София, за да донесе православни светини - честната ръка на св. Давид от Евбея и шапката от облачението на мощите на св. Йоан Руски.

Православните светини бяха посрещнати в църквата „Св. Марина" в Софийската митрополия, след което пренесени в храма „Св. великомъченица Неделя", където ще бъдат и днес.

По-късно през деня Халкидският митрополит Хризостом ще участва и в открита беседа за св. Йоан Руски в кино „Люмиер".

"За нас е много голямо благословение да имаме възможността да се поклоним пред тези човеци - свети Давид от Евбея и свети Йоан Руски, които са живели преди толкова години, но които и до днес предстоят пред Бога и се застъпват за нас и раздават любовта и благодетелта си", каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил на влизане в столичния храм.

Пожеланието ми към вярващите е да се поклонят пред тези светии, каза още патриархът.