ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Анализ на експерти: Как Румен Радев разбърква поли...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22157487 www.24chasa.bg

Празнична утреня в митрополитската катедрала "Св. великомъченица Неделя" ще възглави патриарх Даниил

1748
Патриарх Даниил Снимка: БПЦ

Празнична утреня в митрополитската катедрала „Св. великомъченица Неделя ще възглави българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в съслужение с митрополит Хризостом и с други архиереи. Делегация от Гърция е в София, за да донесе православни светини - честната ръка на св. Давид от Евбея и шапката от облачението на мощите на св. Йоан Руски.

Православните светини бяха посрещнати в църквата „Св. Марина" в Софийската митрополия, след което пренесени в храма „Св. великомъченица Неделя", където ще бъдат и днес.

По-късно през деня Халкидският митрополит Хризостом ще участва и в открита беседа за св. Йоан Руски в кино „Люмиер".

"За нас е много голямо благословение да имаме възможността да се поклоним пред тези човеци - свети Давид от Евбея и свети Йоан Руски, които са живели преди толкова години, но които и до днес предстоят пред Бога и се застъпват за нас и раздават любовта и благодетелта си", каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил на влизане в столичния храм.

Пожеланието ми към вярващите е да се поклонят пред тези светии, каза още патриархът.

Патриарх Даниил Снимка: БПЦ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)