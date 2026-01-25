Деница Сачева: В момента това, че Румен Радев носи надежда, е просто балон

В момента това, че Румен Радев носи надежда, е просто балон. Ние трябва да видим конкретика. Това каза заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева в предаването "Денят започва" по БНТ.

„9 години Радев прави предизборна кампания в президентството. Ние няколкократно сме го призовавали да излезе и да направи своя политически субект. Ние все още не знаем какво ще има той. Виждаме, че нещото, което не знаем дали ще е партия или движение, има свои членове, но все още няма своя структура, регистрация, име, платформа, идеология, екип. Всичко това е изключително важно за политиката и то е важно не за ГЕРБ, а за всички тези, които в момента смятат, че Румен Радев им носи надежда, защото в момента тази надежда е просто един балон. За да може да бъде материализирана и да можем да видим какво се крие зад всички тези гръмки фрази и морални монолози, ние трябва да видим малко повече конкретика. На този етап конкретика не виждаме."

Сачева даде за пример различните инициативи, оставили след себе си българските президенти преди Радев и постави въпроса какво е оставил той след себе си.

"Кампанията трябва да е информативна, всеки може да дава мечти и да помпа балони, въпросът е какво реално може да се случи и кои са хората, които са подготвени да управляват, кои имат готови екипи и програми, кои си вземат поуки от своите грешки", каза Сачева по повод предстоящите избори.

"Очевидно е, че българите вече няма да дадат абсолютно мнозинство. Трябва да се научат хората да работят в коалиции и, че не може да има еднолично управление", каза Сачева.

Сачева коментира и изпращането на Росен Желязков в Давос.

"Имаше решение на Министерския съвет. Не виждам нещо по-естествено от това България да подкрепи една инициатива за мир. България да бъде на масата на преговорите там където се дискутира мира. Ние до този момент сме доказали, че по отношение на външната политика имаме много добри дипломати", каза Сачева.

"Погрешно се счита, че тази инициатива е насочена срещу Европа. Напротив, обратното, Европа се определя като един от най-важните за Америка партньори", допълни тя.

ГЕРБ няма отношение към датата на изборите, каза Сачева.