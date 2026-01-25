Слави Василев: Добър сигнал към обществото ще е изборът на Андрей Гюров за служебен премиер

Хората трябва да усещат, че имат лидер, който говори от тяхно име в парламента, имаше такъв в президентството, сега ще имат и в парламента в лицето на Румен Радев. Предстои да видим как ще осъществи намеренията си, ясно е, че ще участва в изборите, заяви политологът Слави Василев в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Според него вероятно идната седмица ще има новини по тази тема.

"До този момент не беше лесно да се бори срещу статуквото от позицията на президент, в която няма властови ресурс. БСП от партия, която го издигна, се коалира с Бойко Борисов и Делян Пеевски. "Промяната", която изникна от недрата на неговия авторитет - също се коалира с Борисов и Пеевски.

Оттук нататък ще става все по-трудно. Трябва да видим кои ще са хората на президента, за да измери социологията по-точно електоралната му тежест. Той трябва да го анонсира", обясни Василев.

Той очаква, че по време на кампанията Радев ще трябва да отговаря на въпроси - за Украйна, времето за приемане на еврото.

"Неговите виждания струва ми се, че се припокриват с мнозинството българи. Но той ще има лица, които ще отговарят с него, ще оглавяват листи.

Кампанията ще бъде смесица от лъжи, манипулации и откровени неистини. Очаквам Радев да стане мишена на всичко, което може да стреля.

Например ген. Атанасов каза, че Радев не е бил в Германия, Италия, Австрия, Франция. Фактологията говори, че това е неистина. Бил на двустранни посещения във Франция, Германия и кралица Елизабет Втора и краля на Испания.

Радев президент и Радев политически лидер ще и съвършено различен. Сега е на равни начала с другите, той ще може да се защитава и ще ги прати в нокдаун. Ще се държи, така че средствата да оправдаят целта - съдебната реформа е изключително важна, но колаборация с ГЕРБ не искам да си представя.

Йотова е достоен президент, можем да се гордеем с нея. Кого ще избере за служебен премиер не знам, Андрей Гюров има харизма на човек от демократичната общност и уж не е човек на Пеевски, ако и министърът на МВР е против манипулациите на изборните резултати - това би било добър сигнал към обществото", допълни Слави Василев.