Сноубордистка е с черепно-мозъчна травма, получена на писта в района на Рилските езера

Медицински хеликоптер откарал пострадалата сноубордистка в лечебно заведение. Снимка: Пиксабей

Сноубордистка е с черепно-мозъчна травма, получела на писта в района на Рилските езера, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Имаше много тежък случай на писта, момиче е получило тежък удар в главата, изпратен е медицински хеликоптер, който я е откарал в лечебно заведение, уточниха от спасителната служба. Момичето е с черепно-мозъчна травма.

В момента условията за туризъм в планините са относително добри. Съоръженията в курортите работят навсякъде, казаха още от ПСС.

По високите части на планините има умерени ветрове, температурите са относително високи между минус 3 и 1 градус, облачно време, пише БТА.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°, според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология

